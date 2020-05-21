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    В РПЛ отменят микст-зоны, а пресс-конференции будут проводить через Zoom

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    Заместитель генерального секретаря РФС по развитию Максим Митрофанов рассказал о работе СМИ после возобновления чемпионата России.

    В РПЛ отменят микст-зоны
    В РПЛ отменят микст-зоны

    «При входе на стадион будем контролировать у всех температуру. Определили основные виды разрешенных действий.

    Вживую пресс-конференции проходить не будут, но мы отрабатываем возможность их проведения удаленно, через Zoom.

    Микст-зона отменится: здоровьем журналистов рисковать не хочется, да и игроки будут подходить близко к ним.

    Видеосъемка в раздевалках будет запрещена — нельзя заносить внутрь аппаратуру, пусть и продезинфицированную», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс». 0

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