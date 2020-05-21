В РПЛ отменят микст-зоны, а пресс-конференции будут проводить через Zoom

В РПЛ отменят микст-зоны
globallookpress.com
«При входе на стадион будем контролировать у всех температуру. Определили основные виды разрешенных действий.
Вживую пресс-конференции проходить не будут, но мы отрабатываем возможность их проведения удаленно, через Zoom.
Микст-зона отменится: здоровьем журналистов рисковать не хочется, да и игроки будут подходить близко к ним.
Видеосъемка в раздевалках будет запрещена — нельзя заносить внутрь аппаратуру, пусть и продезинфицированную», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс». 0