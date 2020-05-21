Гончаренко: Такое чувство, что Деспотовича через ЦСКА стараются протащить в другой клуб

Главный тренер ЦСКАопроверг информацию об интересе к нападающему «Оренбурга»

«Деспотович мне очень нравится как нападающий. Это моя личная оценка. Но у меня такое чувство, что его через нас стараются протащить в другой клуб.

Мы им не интересуемся, но еще раз — я его очень высоко ценю», — сказал Гончаренко в разговоре с Нобелем Арустамяном в прямом эфире инстаграма.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил Деспотовичу контракт на 1,2 млн евро в год.

Позже появилась информация о том, что «Ростов» интересуется форвардом, и в России игроку не предложат больше 700 тысяч евро. 0