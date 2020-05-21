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    Гончаренко: Такое чувство, что Деспотовича через ЦСКА стараются протащить в другой клуб

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко опроверг информацию об интересе к нападающему «Оренбурга» Джордже Деспотовича.

    Джордже Деспотович
    Джордже Деспотович

    «Деспотович мне очень нравится как нападающий. Это моя личная оценка. Но у меня такое чувство, что его через нас стараются протащить в другой клуб.

    Мы им не интересуемся, но еще раз — я его очень высоко ценю», — сказал Гончаренко в разговоре с Нобелем Арустамяном в прямом эфире инстаграма.

    Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил Деспотовичу контракт на 1,2 млн евро в год.

    Позже появилась информация о том, что «Ростов» интересуется форвардом, и в России игроку не предложат больше 700 тысяч евро. 0

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