Форвард «Челси» арестован за нарушение карантина

Футболист «Челси» и сборной Англиибыл арестован в воскресенье из-за нарушения режима самоизоляции, сообщает The Sun.

Каллум Хадсон-Одои познакомился в социальных сетях с девушкой и пригласил ее домой. Девушку, позиционирующую себя как модель, нападающий синих попросил одеть красивое нижнее белье. За моделью, чье имя не сообщается, игрок отправил свое авто, которое доставило девушку в дом футболиста в Западном Лондоне.

Однако, рано утром в дом нагрянула полиция и скорая помощь, которую вызвала девушка, так как почувствовала себя плохо. 19-летний футболист, в марте болевший коронавирусом, был арестован, поскольку нарушил режим самоизоляции.

Соседи игрока отметили, что это не первая встреча в его доме. 0