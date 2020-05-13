«Барселона» не договорилась о продлении контракта с защитником

«Барселона» не смогла договориться о продлении контракта с защитником, информирует Marca.

По информации издания, каталонцы предлагали португальцу продлить соглашение на три года, но футболист выставил такие финансовые условия, которые оказались неприемлемыми для клуба.

«Барселона» намерена продать Семеду за 40 миллионов евро или же включить его в сделку по трансферам Лаутаро Мартинеса или Миралема Пьянича.

Семеду выступает за «Барселону» с 2017 года и с тех пор провел за «сине-гранатовых» 111 официальных матчей, в которых забил один мяч и отдал 10 голевых передач. 0