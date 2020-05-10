УЕФА может возобновить и завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы в августе

Пустой стадион во Франкфурте
globallookpress.com
Как стало известно изданию, соревнования могут быть доиграны в формате мини-турнира.
УЕФА уже обсудил возможность проведения последних матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в качестве мини-турнира в Стамбуле и Гданьске, где должны пройти финалы.
Также появился возможный график проведения плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы:
2-7 августа
1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.
13-16 августа
Четвертьфиналы Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
20-23 августа
Полуфинал Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
27 августа
Финал Лиги Европы.
29 августа
Финал Лиги Чемпионов. 0