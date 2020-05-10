ПСЖ может продать Паредеса в «Интер»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен»может продолжить карьеру в миланском, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Бывшего хавбека «Зенита» могут включить в сделку по выкупу трансфера Мауро Икарди. В качестве еще одного варианта парижане предлагают Юлиана Дракслера.

По информации издания, «Интер» оба варианта не устраивают: футболисты дублируют роли Кристиана Эриксена и Марсело Брозовича.

«Интер» владеет правами на Икарди, который выступает за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды. В арендном соглашении 27-летнего нападающего прописана сумма выкупа в размере 70 миллионов евро. 0