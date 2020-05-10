Головин — в топ-3 плеймейкеров чемпионата Франции

Полузащитникстал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера чемпионата Франции, которое проводилось изданием L’Equipe.

Лучшим плеймейкером Лиги 1 по итогам голосования был признан форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, за него было отдано 56 процентов голосов. На втором месте — полузащитник «Марселя» Димитри Пайет (34%), за Головина проголосовало 6 процентов читателей. Четвёртым стал хавбек «Монпелье» Флоран Молле (4%).

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года. В сезоне-2019/2020 в 25 матчах чемпионата Франции Головин забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, сезон Лиги 1 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. 0