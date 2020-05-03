«Белшина» — «Динамо» Брест: счет 0:3, обзор голов

В матче 7 тура белорусской Высшей лиги брестскоевыиграло со счетом 0:3 на выезде у

Победу гостям принесли Михаил Гордейчук и Денис Лаптев. Также не обошлось без автогола. Владислав Ясюкевич из «Белшины» забил в свои ворота.

На счету «Динамо» теперь 10 очков, что дает команде возможность занимать лишь 7 место. «Белшина» является аутсайдером с двумя пунктами в активе.