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    «Динамо» Брест разгромило на выезде «Белшину»

    «Белшина» — «Динамо» Брест: счет 0:3, обзор голов

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    В матче 7 тура белорусской Высшей лиги брестское «Динамо» выиграло со счетом 0:3 на выезде у «Белшины».

    «Динамо» Брест
    «Динамо» Брест

    Победу гостям принесли Михаил Гордейчук и Денис Лаптев. Также не обошлось без автогола. Владислав Ясюкевич из «Белшины» забил в свои ворота.

    На счету «Динамо» теперь 10 очков, что дает команде возможность занимать лишь 7 место. «Белшина» является аутсайдером с двумя пунктами в активе.

    Высшая лига. 7 тур
    «Белшина» — «Динамо» Брест — 0:3
    Голы: Ясюкевич, 12 — в свои ворота (0:1). Гордейчук, 52 (0:2). Лаптев, 63 (0:3)«Белшина»: Харитонович, Грек, Одеоибо (Нивалду, 56), Соланович, Ясюкевич, Башилов, Глебко (Салимов, 60), Маляров, Бордуков, Кучинский, Ковель (Барковский, 75)«Динамо» Брест: Павлюченко, Веретило, Павловец (Шевченко, 80), Кики, Кисляк, Гордейчук, Нойок, Савицкий, Юзепчук, Милевский (Быков, 73), Лаптев (Садовский, 76)Предупреждения: Веретило, 6. Кисляк, 29. Маляров, 30. Павловец, 46. Харитонович, 63
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