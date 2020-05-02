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    «Торпедо-БелАЗ» разгромило «Минск»

    «Минск» — «Торпедо-БелАЗ»: счет 2:5, обзор голов

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    В матче 7 тура Высшей лиги Белоруссии «Торпедо-БелАЗ» с крупным счетом обыграло «Минск» (5:2).

    «Торпедо» вышло на первую строчку
    «Торпедо» вышло на первую строчку

    В составе хозяев лучшим оказался Валерий Горбачик, который отличился тремя забитыми голами.

    После этого результата «Торпедо» имеет 14 очков и занимает первое место. «Минск» восьмой строчке с девятью очками в активе.

    Высшая лига. 7 тур
    «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:5 (1:4)
    Голы: Премудров, 8 (0:1). Горбачик, 31 (0:2). Горбачик, 37 (0:3). Хващинский, 40 (1:3). Горбачик, 45+1 (1:4). Липе Велозу, 85 (1:5). Ролович, 89 (2:5)«Минск»: Леонов, Остроух, Рыжук, Прищепа (Ролович, 58), Залеский, Чаговец, Яроцкий (К.Зинович, 79), Евдокимов, Хващинский, Шрамченко, Грибовский (Алексиевич, 68)«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Бордачев, Яшин, Степанов, Хачатурян, Премудров (Николаевич, 55), Капленко, Габриэл Рамос, Антилевский (Липе Велозу, 73), Горбачик (Журневич, 70)Предупреждения: Прищепа, 38. Грибовский, 41. Премудров, 49
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