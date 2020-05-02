КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимо ВернерПочему Вернер пользуется спросом
  • 17:42
    • Агент Чалова: Чалов привлек внимание команд из нескольких стран
  • 17:05
    • ФИФА рассмотрит вариант с переходом на формат «весна-осень»
  • 16:31
    • Датская Суперлига возобновится 29 мая
  • 16:15
    • «Торпедо-БелАЗ» разгромило «Минск»
  • 14:42
    • Лаутаро отказался продлевать контракт с «Интером»
    Все новости спорта

    «Слуцк» на выезде обыграл минское «Динамо»

    «Динамо» Минск — «Слуцк»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Высшая лига Белоруссии Футбол Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии
    В матче 7-го тура чемпионата Белоруссии «Слуцк» одержал выездную победу над минским «Динамо» со счетом 2:1.

    «Слуцк»
    «Слуцк»

    В составе гостей отличились Драман Салу и Абдул Сирима. За хозяев гол забил Карло Бручич.

    Отметим, что на 39-й минуте игрок минского «Динамо» Иван Бахар не реализовал пенальти.

    Благодаря этой победе команда Виталия Павлова набрала 16 очков. «Динамо» с 9 очками располагается на 10-й строчке.

    Следующий матч «Слуцк» проведет 8 мая против «Энергетика-БГУ». Минский коллектив 10 мая сыграет с «Динамо» из Бреста.

    Чемпионат Белоруссии. 7-й тур
    «Динамо» — «Слуцк» — 1:2 (0:1)
    Голы: Салу, 22 (0:1). Абдул Гафар, 52 (0:2). Бручич, 86 (1:2)Нереализованный пенальти: Бахар, 39 (перекладина)«Динамо»: Плотников, Шитов, Риос, Динга, Бручич, Горопевшек, Олехнович, Павловски (М.Козлов, 61), Климович (Вергейчик, 81), Бахар, Шикавка (Данилу, 73)«Слуцк»: Панкратов, Трубило, Коанда, Образов, Короев (Бураев, 62), Такулов, Бала, Велько (Анюкевич, 40), Ю.С.Козлов, Салу, Абдул Гафар (Тетеренко, 73)Предупреждения: Образов, 19. Олехнович, 20. Ю.С.Козлов, 26. Панкратов, 37. Бураев, 75. Салу, 90+4
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Сезон ФНЛ еще можно спасти. Лучший выход — мини-турнир
  • 01:26
    •
  • Прогноз
  • «Белшина» — «Динамо-Брест»
  • 2.01
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Минское «Динамо» продолжит традицию?
  • «Динамо» Минск — Слуцк. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Прервет ли «Неман» серию поражений от БАТЭ?
  • БАТЭ — «Неман». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли солигорский «Шахтер» обыграть одного из лидеров?
  • «Шахтер» Солигорск — «Ислочь». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Алиссон Футбол Роль вратаря изменилась. Топ-5 голкиперов-ассистентов ЕвропыЗа последние десятилетия объем необходимых навыков для вратаря значительно расширился Вчера в 14:590
  • 16:25
    • «Рома» нацелилась на Алексиса Санчеса
  • 09:57
    • Министерство спорта РФ готово содействовать завершению РПЛ
  • 09:40
    • Игрок ПСЖ получит золотую медаль за одну сыгранную минуту
    «Барселона» не сможет выгодно продать Умтити Футбол «Барселона» столкнется с деградацией из-за коронавирусаКлуб не сможет сбросить балласт Вчера в 05:370
  • Экспресс дня

  • Одолеет ли чемпион аутсайдера?
  • 4.33
    •
  • 20:57
    • Голкипер Кареев хочет покинуть «Салават»
  • 20:40
    • Миронов: Пугает неопределенность, ужасно, что во всем мире остановился спорт
  • 20:22
    • «Слуцк» на выезде обыграл минское «Динамо»
    Болельщики «Зенита» Футбол РПЛ на развилке: три сценария завершения чемпионата РоссииРассказываем о том, какие существуют варианты завершения сезона чемпионата России Вчера в 02:200
  • 20:01
    • «Витязь» подписал контракты с Хульстрёмом, Теденбю и Дэнфортом
  • 19:55
    • Источник: «Локомотив» продлил контракт с Бариновым
  • 19:32
    • Фонсека: У «Ромы» 15 новых игроков и новый тренер — создаем команду с нуля
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.61
  • Прогноз на матч Ред Лайонс — Тайпауэр
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хан Юэнь — Университет Мин Чуан
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Тайбэй Татун — Университет Тайваня
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Тайнан Сити — Тайчун
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Белшина — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Витебск — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч БАТЭ — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч mousesports — G2 Esports
  • Прочие
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Ислочь
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  4.33
  • Экспресс дня 3 мая
  • Завтра в 20:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие