«Динамо» Минск — «Слуцк»: счет матча 1:2, обзор голов

В составе гостей отличились Драман Салу и Абдул Сирима. За хозяев гол забил Карло Бручич.
Отметим, что на 39-й минуте игрок минского «Динамо» Иван Бахар не реализовал пенальти.
Благодаря этой победе команда Виталия Павлова набрала 16 очков. «Динамо» с 9 очками располагается на 10-й строчке.
Следующий матч «Слуцк» проведет 8 мая против «Энергетика-БГУ». Минский коллектив 10 мая сыграет с «Динамо» из Бреста.
Чемпионат Белоруссии. 7-й тур
«Динамо» — «Слуцк» — 1:2 (0:1)
Голы: Салу, 22 (0:1). Абдул Гафар, 52 (0:2). Бручич, 86 (1:2)Нереализованный пенальти: Бахар, 39 (перекладина)«Динамо»: Плотников, Шитов, Риос, Динга, Бручич, Горопевшек, Олехнович, Павловски (М.Козлов, 61), Климович (Вергейчик, 81), Бахар, Шикавка (Данилу, 73)«Слуцк»: Панкратов, Трубило, Коанда, Образов, Короев (Бураев, 62), Такулов, Бала, Велько (Анюкевич, 40), Ю.С.Козлов, Салу, Абдул Гафар (Тетеренко, 73)Предупреждения: Образов, 19. Олехнович, 20. Ю.С.Козлов, 26. Панкратов, 37. Бураев, 75. Салу, 90+4