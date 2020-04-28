Евсеев рад появлению у «Уфы» долгожданного автобуса

Главный тренер «Уфы»высказался о появлении нового клубного автобуса.

«Несколько раз слышал историю, как Хиддинк перевез сборную с сочинской дачи Сталина в современный отель. Сказав игрокам, почему он принял такое решение: если вы играете в сборной, то вы лучшие. А раз так, то относиться к вам тоже надо как к лучшим.

Мелочей в футболе не бывает. И если спрашиваешь с игроков, то надо понимать, в каких условиях идет подготовка. К тому же футболисты всегда сравнивают свои условия с теми, что есть у других.

У "Уфы" сегодня появился новый автобус. Известный бренд. Удлиненная современная модель. Очень стильный дизайн, который выбирали, проведя конкурс среди болельщиков.

Долгожданный автобус. В том числе и потому, что он тоже будет рекламировать команду, притягивать новых зрителей на стадион. В общем, я приятно впечатлен, как он выглядит.

Главные тренеры в автобусе обычно сидят поодиночке, я не исключение. Впереди всегда места отданы руководящему составу: тренеры, администрация, медицинский штаб. А вот игроки садятся как им удобнее. Где-то сразу за руководством места заняты молодыми. В каких-то клубах, но это реже, молодежь усаживается в хвосте. Это точно вопрос не тренерский.

Бывает, что автобус основной команды клуб использует только в ее нуждах. И когда сборы, выездные игры или отпуск, машина стоит припаркованной без дела. Считаю это ошибкой.

У "Уфы" есть футбольная школа. Почему бы не использовать автобус для детей, чтобы они поехали на соревнования с другим ощущением собственности важности и нужности клубу?

Уверен, это поможет ребятам поверить в себя. Повысит их мотивацию и желание расти, развиваться и в итоге попасть в первую команду. Первая команда или младший возраст, мы все равно рядом», — написал Евсеев на своей странице в Instagram. 0