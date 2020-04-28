КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид ЛуисПерезагрузка АПЛ. Работа по возобновлению сезона наращивает обороты
  • 17:43
    • Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно
  • 15:50
    • В ФИФА предложили наказывать футболистов за плевки во время матчей
  • 19:33
    • Прядкин назвал самую удобную дату для рестарта чемпионата России
  • 19:13
    • Лига 1 рассматривает три варианта распределения мест
  • 19:07
    • «Трактор» попрощался с главным тренером команды
    Все новости спорта

    Евсеев рад появлению у «Уфы» долгожданного автобуса

    Футбол Уфа РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о появлении нового клубного автобуса.

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    «Несколько раз слышал историю, как Хиддинк перевез сборную с сочинской дачи Сталина в современный отель. Сказав игрокам, почему он принял такое решение: если вы играете в сборной, то вы лучшие. А раз так, то относиться к вам тоже надо как к лучшим.

    Мелочей в футболе не бывает. И если спрашиваешь с игроков, то надо понимать, в каких условиях идет подготовка. К тому же футболисты всегда сравнивают свои условия с теми, что есть у других.

    У "Уфы" сегодня появился новый автобус. Известный бренд. Удлиненная современная модель. Очень стильный дизайн, который выбирали, проведя конкурс среди болельщиков.

    Долгожданный автобус. В том числе и потому, что он тоже будет рекламировать команду, притягивать новых зрителей на стадион. В общем, я приятно впечатлен, как он выглядит.

    Главные тренеры в автобусе обычно сидят поодиночке, я не исключение. Впереди всегда места отданы руководящему составу: тренеры, администрация, медицинский штаб. А вот игроки садятся как им удобнее. Где-то сразу за руководством места заняты молодыми. В каких-то клубах, но это реже, молодежь усаживается в хвосте. Это точно вопрос не тренерский.

    Бывает, что автобус основной команды клуб использует только в ее нуждах. И когда сборы, выездные игры или отпуск, машина стоит припаркованной без дела. Считаю это ошибкой.

    У "Уфы" есть футбольная школа. Почему бы не использовать автобус для детей, чтобы они поехали на соревнования с другим ощущением собственности важности и нужности клубу?

    Уверен, это поможет ребятам поверить в себя. Повысит их мотивацию и желание расти, развиваться и в итоге попасть в первую команду. Первая команда или младший возраст, мы все равно рядом», — написал Евсеев на своей странице в Instagram. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Перезагрузка АПЛ. Работа по возобновлению сезона наращивает обороты
  • 13:15
    •
  • Прогноз
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь»
  • 1.68
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли БАТЭ выйти в финал Кубка Беларуси?
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Возьмет ли БАТЭ реванш у «Славии»?
  • Экспресс дня 29 апреля. Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • ФК «Манагуа» — «Ферретти»: хозяева выйдут в финал?
  • ФК «Манагуа» — «Ферретти». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Виллиан Футбол Трансферный дайджест. 21-27 апреляКуда переберется хавбек «Челси», удержит ли ПСЖ бомбардира, кому достанется нападающий «Монако» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 23:590
  • 17:31
    • Защитник «Спартака» хотел бы выступать во Франции
  • 17:25
    • Головин против Чалова в PES 2020
  • 16:23
    • Кравец продлил контракт с «Витязем»
    Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол Что делать «Арсеналу» с Обамеянгом?Контракт бомбардира скоро заканчивается, сможет ли клуб оставить игрока у себя? Вчера в 04:380
  • Экспресс дня

  • Возьмет ли БАТЭ реванш у «Славии»?
  • 3.60
    •
  • 21:18
    • На «Ростов-Арене» обновили газон
  • 21:03
    • Евсеев рад появлению у «Уфы» долгожданного автобуса
  • 20:52
    • Виллаш-Боаш считает решение о завершении сезона во Франции логичным
    Филлип Коку Футбол Как поздний гол рушит мечты. О поединке между ПСВ и «Миланом» в сезоне 2004/2005Достаем очередной топовый матч из архивных полок Лиги чемпионов Вчера в 14:060
  • 16:37
    • Жиго: Тренировки могут возобновиться 15 мая
  • 16:04
    • Де Брейне заявил о намерении побить рекорд Анри по ассистам в АПЛ
  • 15:34
    • Президент «Урала» Иванов: Мы согласны на все варианты возобновления сезона
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия-Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.60
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч ФК Манагуа — Ферретти
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие