Колосков: Конечно, лучше начать 21 июня

Почетный президент РФСвысказался касательно планов по возобновлению сезона в июне.

«Это вполне реальные сроки. Очень хорошо, что РПЛ сегодня выработала такое предложение, теперь у клубов есть ясность. Если до 25 мая ничего не меняется, значит, чемпионат возобновляться не будет. Если шансы есть, конечно, лучше начать 21 июня, чтобы цикл был более ритмичный.

Но даже если 28 июня начнут, ничего страшного нет. Главное — до 2 августа закончить. Я считаю, что это очень своевременное, правильное и разумное решение», — цитирует Колоскова ТАСС.

Напомним, что в РФС предложили возобновить сезон 21 или 28 июня. 0