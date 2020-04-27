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    Колосков: Конечно, лучше начать 21 июня

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался касательно планов по возобновлению сезона в июне.

    Вячеслав Колосков
    Вячеслав Колосков

    «Это вполне реальные сроки. Очень хорошо, что РПЛ сегодня выработала такое предложение, теперь у клубов есть ясность. Если до 25 мая ничего не меняется, значит, чемпионат возобновляться не будет. Если шансы есть, конечно, лучше начать 21 июня, чтобы цикл был более ритмичный.

    Но даже если 28 июня начнут, ничего страшного нет. Главное — до 2 августа закончить. Я считаю, что это очень своевременное, правильное и разумное решение», — цитирует Колоскова ТАСС.

    Напомним, что в РФС предложили возобновить сезон 21 или 28 июня. 0

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