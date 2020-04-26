«Торпедо-БелАЗ» — «Рух»: счет матча 0:0

Жодинскийсыграл вничью с брестским(0:0) в домашнем матче 6-го тура чемпионата Белоруссии.

Благодаря этому результату «Торпедо-БелАЗ» поднялось на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, набрав 11 очков. «Рух» с 8 очками располагается на 12-й строчке.

Следующий матч команда из Жодино проведет с «Минском» 9 мая, а брестский клуб в этот день встретится дома с «Городеей».

Чемпионат Белоруссии. 6-й тур «Торпедо-БелАЗ» — «Рух» — 0:0 «Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Бордачев, Н.Степанов, Устинов, Яшин, Юсов (Горбачик, 71), Габриэл Рамос, Премудров (Липе Велозу, 60), Хачатурян, Афанасьев (Николаевич, 46), Д.Антилевский«Рух»: Нечаев, Виллиам, Рахманов, Гайдучик, Седько (Концевой, 78), Мигунов, Васильев, Гречихо, Андроник (Тихоновский, 28), Чиж (Петренко, 66), ДиаллоПредупреждения: Н.Степанов, 34. Седько, 49. Тихоновский, 52. Гречихо, 67. Хачатурян, 90+2Удаление: Тихоновский, 90+3

Ранее «Слуцк» на своем поле обыграл «Белшину» со счетом 3:2.

В составе победителей один из мячей забил россиянин Артем Сердюк. Дубль оформил нигериец Мухаммед Бала, который на 88-й минуте провел решающий мяч.

У гостей отличился Павел Бордуков, а Сулейман Коанда поразил собственные ворота. На 85-й минуте у гостей был удален Никита Рочев.

«Слуцк» набрал 13 очков и сохранил лидерство в чемпионате страны. «Белшина» на последнем, 16-м месте — два очка.