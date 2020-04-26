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    «Торпедо-БелАЗ» и «Рух» разошлись миром

    «Торпедо-БелАЗ» — «Рух»: счет матча 0:0

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    Жодинский «Торпедо-БелАЗ» сыграл вничью с брестским «Рухом» (0:0) в домашнем матче 6-го тура чемпионата Белоруссии.

    «Торпедо-БелАЗ»
    «Торпедо-БелАЗ»

    Благодаря этому результату «Торпедо-БелАЗ» поднялось на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, набрав 11 очков. «Рух» с 8 очками располагается на 12-й строчке.

    Следующий матч команда из Жодино проведет с «Минском» 9 мая, а брестский клуб в этот день встретится дома с «Городеей».

    Чемпионат Белоруссии. 6-й тур
    «Торпедо-БелАЗ» — «Рух» — 0:0
    «Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Бордачев, Н.Степанов, Устинов, Яшин, Юсов (Горбачик, 71), Габриэл Рамос, Премудров (Липе Велозу, 60), Хачатурян, Афанасьев (Николаевич, 46), Д.Антилевский«Рух»: Нечаев, Виллиам, Рахманов, Гайдучик, Седько (Концевой, 78), Мигунов, Васильев, Гречихо, Андроник (Тихоновский, 28), Чиж (Петренко, 66), ДиаллоПредупреждения: Н.Степанов, 34. Седько, 49. Тихоновский, 52. Гречихо, 67. Хачатурян, 90+2Удаление: Тихоновский, 90+3

    Ранее «Слуцк» на своем поле обыграл «Белшину» со счетом 3:2.

    В составе победителей один из мячей забил россиянин Артем Сердюк. Дубль оформил нигериец Мухаммед Бала, который на 88-й минуте провел решающий мяч.

    У гостей отличился Павел Бордуков, а Сулейман Коанда поразил собственные ворота. На 85-й минуте у гостей был удален Никита Рочев.

    «Слуцк» набрал 13 очков и сохранил лидерство в чемпионате страны. «Белшина» на последнем, 16-м месте — два очка.

    Белоруссия. 6-й тур
    «Слуцк» — «Белшина» — 3:2 (2:1)
    Голы: Бала, 20 (1:0). Сердюк, 35 (2:0). Ковель, 44 (2:1). Бордуков, 52 (2:2). Бала, 87 (3:2)«Слуцк»: Панкратов, Трубило, Коанда, Анюкевич, Чеботаев, Такулов (Тетеренко, 87), Бураев (Короев, 65), Бала, Козлов, Семенов, Сердюк (Абдул Гафар, 78)«Белшина»: Туранок, Одеоибо, Соланович, Ясюкевич, Рочев, Скобликов, Башилов, Глебко (Салимов, 60), Маляров (Нивалду, 67), Бордуков, Ковель (Рекиш, 77)Предупреждения: Анюкевич, 33. Рочев, 43. Бураев, 43. Маляров, 47. Ясюкевич, 81. Трубило, 90+3Удаление: Рочев, 85
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