Рой Кин не пошел бы на снижение зарплаты, если бы играл в топ-клубе

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед»считает, что пандемия коронавируса не является причиной для отказа от части зарплаты.

«Не знаю, как решал бы этот вопрос. Мне очень нравятся некоторые игроки, многие из них сейчас подвергаются критике. Глядя на нынешнюю ситуацию и вспоминая, как я сам ушел из "Манчестер Юнайтед", скажу, что не пошел бы сейчас на снижение зарплаты, если бы играл за один из топ-клубов.

Я говорю об игроках из по-настоящему больших клубов, где очень богатые владельцы. Сейчас эти футболисты находятся под давлением. Никого не касается то, что ты сам делаешь со своей зарплатой. Хочешь быть щедрым — вперед. Игроки не должны чувствовать себя под давлением, особенно в топ-клубах.

Знаю, что у всех разные ситуации, но контракт — это личное дело каждого, и идея о том, что абсолютно все футболисты должны пойти на снижение зарплат — нонсенс. Каждый должен решать сам. Если человек хочет получать прежнюю зарплату, зная, что за спиной его клуба стоит миллиардер, то пусть получает», — приводит слова Кина SkySports.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник «Арсенала» Месут Озил отказался идти на снижение зарплаты. 0