Рой Кин не пошел бы на снижение зарплаты, если бы играл в топ-клубе

«Не знаю, как решал бы этот вопрос. Мне очень нравятся некоторые игроки, многие из них сейчас подвергаются критике. Глядя на нынешнюю ситуацию и вспоминая, как я сам ушел из "Манчестер Юнайтед", скажу, что не пошел бы сейчас на снижение зарплаты, если бы играл за один из топ-клубов.
Я говорю об игроках из по-настоящему больших клубов, где очень богатые владельцы. Сейчас эти футболисты находятся под давлением. Никого не касается то, что ты сам делаешь со своей зарплатой. Хочешь быть щедрым — вперед. Игроки не должны чувствовать себя под давлением, особенно в топ-клубах.
Знаю, что у всех разные ситуации, но контракт — это личное дело каждого, и идея о том, что абсолютно все футболисты должны пойти на снижение зарплат — нонсенс. Каждый должен решать сам. Если человек хочет получать прежнюю зарплату, зная, что за спиной его клуба стоит миллиардер, то пусть получает», — приводит слова Кина SkySports.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник «Арсенала» Месут Озил отказался идти на снижение зарплаты. 0