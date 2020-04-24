Игроки французских клубов вернутся на тренировочные базы 11 мая

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) продолжает работу над планом, который предусматривает возобновление чемпионата Франции в середине июня, сообщается на сайте организации.

Ранее сообщалось, что сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, может быть возобновлен 17 июня и завершен 25 июля (за исключением матчей плей-офф).

В заявлении говорится, что бюро LFP в пятницу изучило основные принципы санитарно-медицинского протокола, который будет окончательно оформлен до конца апреля.

В соответствии с протоколом, футболисты вернутся на тренировочные базы с 11 мая, где пройдут полное медицинское обследование, а также пройдут ПЦР-тесты (тесты полиразмерной цепной реакции, они проводятся при диагностировании СОVID-19) с последующим ежедневным медицинским наблюдением.

В мае президиум и совет директоров LFP проведут заседание для уточнения сценария возобновления сезона с учетом указаний правительства Франции. Затем в середине мая будет созвана Генеральная ассамблея LFP.

Le Bureau du Conseil d’Administration de la LFP a poursuivi ses travaux sur le scénario adopté lors du Bureau du 10 avril et qui prévoit une reprise des championnats à la mi-juin sous réserve de connaître les modalités de déconfinement.

Communiqué➡️ https://t.co/XJrM6rLQXA pic.twitter.com/RXPGixxEcc — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) April 24, 2020

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