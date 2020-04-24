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    Игроки французских клубов вернутся на тренировочные базы 11 мая

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    Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) продолжает работу над планом, который предусматривает возобновление чемпионата Франции в середине июня, сообщается на сайте организации.

    Александр Головин
    Александр Головин

    Ранее сообщалось, что сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, может быть возобновлен 17 июня и завершен 25 июля (за исключением матчей плей-офф).

    В заявлении говорится, что бюро LFP в пятницу изучило основные принципы санитарно-медицинского протокола, который будет окончательно оформлен до конца апреля.

    В соответствии с протоколом, футболисты вернутся на тренировочные базы с 11 мая, где пройдут полное медицинское обследование, а также пройдут ПЦР-тесты (тесты полиразмерной цепной реакции, они проводятся при диагностировании СОVID-19) с последующим ежедневным медицинским наблюдением.

    В мае президиум и совет директоров LFP проведут заседание для уточнения сценария возобновления сезона с учетом указаний правительства Франции. Затем в середине мая будет созвана Генеральная ассамблея LFP.

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