Тарасов рассказал об интересе со стороны Карреры

Полузащитник «Рубина»заявил, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера хотел пригласить его в клуб.

«Если задать вопрос, жалею ли я о чем-то в своей жизни, то есть моменты, которые я бы исправил. Но они не касаются футбола.

По "Спартаку" были два раза разговоры. Один раз даже серьезные разговоры, когда мы условия обсуждали. Но не срослось. Не по моей вине. После этого я уже в "Локомотив" попал. И когда в "Локо" был, тоже были разговоры.

Это, наверное, не секрет, когда был Массимо Каррера в "Спартаке", он проявлял заинтересованность во мне. Но эта заинтересованность закончилось разговорами. Вот и все», — приводит слова Тарасова «Матч ТВ».

33-летний полузащитник является воспитанником академии «Спартака». 0