РПЛ может быть доиграна в четырех городах

Несколько клубов планируют обратиться в РФС и РПЛ с предложением доиграть чемпионат России в особом порядке, информирует журналист Сергей Егоров на своей странице в Telegram.

Если в каком-либо регионе проведение матчей будет невозможно из-за продления режима самоизоляции, будет предложена организация и проведение матчей в четырех городах с благополучной эпидемиологической обстановкой.

Этими городами могут стать как Краснодар, Сочи, Ростов и Грозный, так и другие города с соответствующей футбольной инфраструктурой и удобной транспортной связью между этими городами.

Для популяризации РПЛ и клубов у съемочных групп «Матч ТВ» может появиться возможность снимать команды не только на тренировках и играх, но и показать быт команд и подготовку к матчам — как проходят теоретические занятия, восстановительные процедуры.

В настоящее время сезон РПЛ прерван из-за пандемии коронавируса. 0