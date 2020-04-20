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    Источник: «Барселона» готова играть без зрителей до февраля 2021-го

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    По заказу высшего руководства «Барселоны» было проведено исследование для оценки возможности проведения матчей со зрителями после преодоления последствий пандемии коронавируса, сообщает Mundo Deportivo.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    В отчете, включающем исследования финансовых учреждений и прогнозы консультантов в спортивном секторе, рассматривается два сценария того, когда станет возможным проведение матчей на «Камп Ноу» с болельщиками.

    Первый, «базовый» сценарий предполагает, что игры будут проводить за закрытыми дверями до февраля 2021 года. В таком сценарии предполагается, что все турниры будут завершены досрочно.

    При таком варианте также считается, что трансферное окно будет открыто 15 августа и закроется 15 сентября, к предполагаемому началу нового сезона Ла Лиги.

    По второму, «оптимистичному» варианту предполагается, что нынешний сезон Ла Лиги будет доигран, а матчи пройдут в период с 15 июня по начало-середину августа.

    Эти игры будут проводиться без зрителей, а возвращение публики на трибуны ожидается 15 ноября.

    Напомним, что ранее появилась информация о том, что руководство испанского футбола пришло к соглашению о том, что текущий сезон Примеры будет доигран. 0

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