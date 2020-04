Источник: «Наполи» хочет подписать Азмуна на замену Милику

Итальянскийпроявляет активный интерес к нападающему «Зениту», сообщает в твиттере итальянский журналист Никола Скира.

Клуб из Неаполя ведет переговоры с агентом 25-летнего иранца Фали Рамадани. «Наполи» готов подписать с футболистом контракт на 5 лет.

В лице Азмуна неаполитанцы видят замену форварду Аркадиушу Милику, который покинуть команду, так как не может договориться о новом контракте.

«Зенит» хочет получить за трансфер 30-35 миллионов евро. В нынешнем сезоне Азмун отметился 14 голами и 7 передачами в 29 играх.

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют испанские «Атлетико» и «Севилья», а также три английских клуба — «Лестер», «Вест Хэм» и «Эвертон».

