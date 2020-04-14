MLS не возобновит сезон в середине мая

Североамериканская футбольная лига Major League Soccer (MLS) сообщила, что считает маловероятной реализацию озвученных ранее планов по возобновлению сезона в середине мая.

MLS 12 марта приостановила чемпионат на 30 дней, 19 марта пауза была продлена до 10 мая. Отдельно был введен мораторий на тренировки для всех клубов до 24 апреля.

«MLS продолжает регулярно оценивать эффект пандемии COVID-19, в том числе то, как она влияет на наши планы на сезон 2020 года.

Хотя мы надеялись вернуться к игре в середине мая, это крайне маловероятно на основании рекомендаций федеральных и местных органов здравоохранения.

Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы сыграть как можно больше матчей, и, хотя в настоящее время календарь позволяет провести полноценный сезон, мы понимаем, что в будущем с этим могут возникнуть трудности.

Мы ежедневно узнаем новую информацию от медицинских экспертов и ожидаем, что в ближайшие недели получим дополнительные данные, касающиеся того, когда мы сможем вернуться в игру.

Как и в течение всего этого процесса, мы будем держать наших болельщиков в курсе всех принятых решений, и мы благодарим их за их поддержку и понимание в это чрезвычайно сложное время», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

Ведущие спортивные лиги Северной Америки приостановили проведение матчей из-за коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США подтверждено около 582 тысяч случаев коронавируса, умерли 23 604 человек. 0