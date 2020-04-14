Дюков: Пандемия окажет влияние на индустрию футбола, но не будем спешить с выводами

Глава Российского футбольного союзасчитает, что пандемия коронавируса обязательно окажет влияние на футбол. При этом он считает, что выводы нужно делать уже после окончания карантина.

«То, что пандемия окажет влияние на индустрию футбола, очевидно, — заявил футбольный функционер "Коммерсанту". — Но в отношении степени влияния мне оценки кажутся преждевременными. Давайте сперва дождемся снятия карантинов и возвращения футбола. В целом я бы не стал драматизировать ситуацию. Спорт и футбол для многих — очень важная часть жизни. Во многих местах люди без преувеличения живут футболом. Это игра, которая объединяет целые страны и континенты. И я не вижу причин, чтобы пандемия поменяла отношение людей к футболу», — цитирует Дюков «Коммерсантъ». 0