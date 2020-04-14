Дюков: Пандемия окажет влияние на индустрию футбола, но не будем спешить с выводами

Александр Дюков
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«То, что пандемия окажет влияние на индустрию футбола, очевидно, — заявил футбольный функционер "Коммерсанту". — Но в отношении степени влияния мне оценки кажутся преждевременными. Давайте сперва дождемся снятия карантинов и возвращения футбола. В целом я бы не стал драматизировать ситуацию. Спорт и футбол для многих — очень важная часть жизни. Во многих местах люди без преувеличения живут футболом. Это игра, которая объединяет целые страны и континенты. И я не вижу причин, чтобы пандемия поменяла отношение людей к футболу», — цитирует Дюков «Коммерсантъ». 0