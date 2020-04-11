Саньоль: После финала ЧМ-2006 я два года не разговаривал с Зиданом

Бывший защитник сборнойрассказал, что два года не общался с экс-партнером по национальной командепосле финала ЧМ-2006.

«После игры в раздевалке Зидан извинился. Но я не принял его извинения, я не хотел с ним разговаривать, не было времени, было слишком много разочарований. Тогда был неподходящий момент. Я пошел в туалет, выкурил 250 сигарет за 10 минут. Так я пытался скрыться. Мы не говорили почти два года.

В 2008 году после чемпионата Европы я играл свадьбу, и моя жена попросила меня пригласить его. Я позвонил ему, и мы немного перекусили вместе: у нас был хороший разговор», — цитирует Саньоля Football Italia.

Напомним, что судья удалил Зидана за удар головой в грудь защитника сборной Италии Марко Матерацци. Оставшись в меньшинстве в компенсированное время, сборная Франции уступила сопернику в серии пенальти. 0