«Наполи» заинтересован в подписании защитника «Севильи»

Защитникпопал в сферу интересов, информирует Estadio Deportivo.

«Адзурри» находятся в поисках замены Калиду Кулибали и хотят приобрести игрока испанского клуба.

В контракте Диего Карлоса прописана опция выкупа в сумме 75 миллионов евро, однако отмечается, что «Севилья» может продать его за 40 миллионов евро. Также на игрока претендуют «Ливерпуль» и «Реал».

Диего Карлос перешел в «Севилью» прошлым летом из «Нанта» за 15 миллионов евро. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 31 матч в составе «рохибланкос», отличившись двумя голами. 0