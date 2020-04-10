Смородская поддержала позицию Семина

Экс-президент «Локомотива»прокомментировала критику в адрес главного тренера московской команды

Ранее Семин в открытом письме обратил внимание на то, что все обсуждают исключительно зарплаты футболистов и не затрагивают работников других сфер деятельности, среди которых депутаты Государственной думы и топ-менеджеры компаний.

«Пандемия — не время для конфликтов. Наезжать не нужно ни на кого — ни на футболистов, ни на остальных спортсменов.

Время тяжелое для всех, и мы должны объединиться, чтобы как-то это пережить, а не конфликтовать по поводу и без.

Так что я во многом согласна с Юрием Павловичем», — приводит слова Смородской «Чемпионат». 0