Нолито: Стадион «Краснодара» — один из лучших в мире

Нападающийподелился воспоминаниями о гостевых еврокубковых матчах против российских клубов.

«В Москве мы были с "Севильей" и тогда крупно уступили "Спартаку" (1:5). Правда, по итогам группового этапа мы оказались выше москвичей. Тогда мне особо не удалось познакомиться с городом, поэтому целостного представления о столице России у меня нет.

Зато очень хорошо помню Краснодар. Какой там потрясающий стадион. Очень уютный, современный, с великолепным газоном. Один из лучших в мире. Так что, пожалуй, стадион "Краснодара" и есть мое главное воспоминание о России», — цитируют Нолито «Известия». 0