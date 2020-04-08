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    Нолито: Стадион «Краснодара» — один из лучших в мире

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    Нападающий «Севильи» Нолито поделился воспоминаниями о гостевых еврокубковых матчах против российских клубов.

    Нолито
    Нолито

    «В Москве мы были с "Севильей" и тогда крупно уступили "Спартаку" (1:5). Правда, по итогам группового этапа мы оказались выше москвичей. Тогда мне особо не удалось познакомиться с городом, поэтому целостного представления о столице России у меня нет.

    Зато очень хорошо помню Краснодар. Какой там потрясающий стадион. Очень уютный, современный, с великолепным газоном. Один из лучших в мире. Так что, пожалуй, стадион "Краснодара" и есть мое главное воспоминание о России», — цитируют Нолито «Известия». 0

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