Агент Рыжикова: Не будем бегать за «Крыльями» и просить, чтобы нас оставили

Агент голкипера «Крыльев Советов»заявил, что футболист покинет команду по завершении контракта.

«Ведем ли переговоры с "Крыльями" о продлении контракта Сергея Рыжикова? У него есть варианты продолжения карьеры.

Сезон мы "добьем" и уйдем. Не будем бегать и просить, чтобы нас оставили.

Сергею звонил генеральный директор клуба Шашков и сказал, что продлевать контракт не планируют. И разговоров: "Ой, оставьте нас!" не должно быть в принципе.

По статистике сезона Сергей — один из лучших. Поэтому я не вижу проблем. Было два варианта: закончить или продолжить.

Сергей сказал: "Я еще не наигрался". И финансы здесь не на первом месте, он хочет играть», — заявил агент игрока Алексей Сафонов изданию «Спорт день за днем».

Действующий контракт Рыжикова с «Крыльями Советов» истекает летом 2020 года. 39-летний голкипер защищает цвета клуба с 2018 года, в текущем сезоне он провел 19 матчей, пропустив 25 мячей. 0