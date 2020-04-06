Петер Шмейхель: «Ливерпулю» нужно доиграть сезон, чтобы стать чемпионом

Бывший футболист, вратарь «Манчестер Юнайтед»,заявил, чтонужно заслужить чемпионский титул. По его мнению, для этого необходимо доиграть чемпионат, несмотря на внушительный отрыв от «Ман Сити».

«Нельзя отрицать то, что "Ливерпуль" достоин титула. На сколько они там опережают "Сити", на 25 очков?

Так что это очень, очень грустная для них ситуация, но сезон нужно доиграть, чтобы стать чемпионом. Вы должны выиграть, чтобы говорить, что вы победили.

На месте "Ливерпуля" вы бы хотели, чтобы вам подарили титул? В Бельгии так отдали чемпионство "Брюгге". Неужели клубы хотят так становиться чемпионами?

Я не уверен, что на месте "Ливерпуля", я бы хотел, чтобы мне подарили титул, пусть я бы и опережал соперников на 25 очков», — цитирует датчанина The Mirror. 0