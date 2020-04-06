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    Менеджмент «Локомотива» согласился на понижение зарплаты

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    Менеджеры московского «Локомотива», в том числе и гендиректор клуба Василий Кикнадзе, согласились на понижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.

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    Оклад функционера будет понижен на 40%. То же самое касается менеджеров клуба, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

    «Минимум на 25% ниже станут зарплаты исполнительного директора клуба Айваза Казиахмедова, его заместителя Дмитрия Иванова, руководителя скаутской службы Андрея Лосюка и начальников всех структурных подразделений — точные суммы еще согласовываются», — говорится в сообщении источника.

    Всего на сокращения окладов пойдут 15 топ-менеджеров. При этом отмечается, что снижение зарплат не коснется рядовых сотрудников «Локомотива».

    Ранее стало известно, что чемпионат России был приостановлен до 31 мая. Такое решение приняли в РФС. 0

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