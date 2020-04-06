Менеджмент «Локомотива» согласился на понижение зарплаты

Оклад функционера будет понижен на 40%. То же самое касается менеджеров клуба, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
«Минимум на 25% ниже станут зарплаты исполнительного директора клуба Айваза Казиахмедова, его заместителя Дмитрия Иванова, руководителя скаутской службы Андрея Лосюка и начальников всех структурных подразделений — точные суммы еще согласовываются», — говорится в сообщении источника.
Всего на сокращения окладов пойдут 15 топ-менеджеров. При этом отмечается, что снижение зарплат не коснется рядовых сотрудников «Локомотива».
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