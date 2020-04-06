Менеджмент «Локомотива» согласился на понижение зарплаты

Менеджеры московского «Локомотива», в том числе и гендиректор клуба Василий Кикнадзе, согласились на понижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Оклад функционера будет понижен на 40%. То же самое касается менеджеров клуба, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

«Минимум на 25% ниже станут зарплаты исполнительного директора клуба Айваза Казиахмедова, его заместителя Дмитрия Иванова, руководителя скаутской службы Андрея Лосюка и начальников всех структурных подразделений — точные суммы еще согласовываются», — говорится в сообщении источника.

Всего на сокращения окладов пойдут 15 топ-менеджеров. При этом отмечается, что снижение зарплат не коснется рядовых сотрудников «Локомотива».

Ранее стало известно, что чемпионат России был приостановлен до 31 мая. Такое решение приняли в РФС. 0