КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мбаппе обещает стать занять место Роналду и МессиРоналду и Месси: кто их наследник?
  • 10:14
    • «Эвертон» интересуется игроками «Ювентуса» и «Реала»
  • 09:46
    • Два игрока «Лейкерс» выздоровели после заражения коронавирусом
  • 08:59
    • «Луч» не будет выступать в ФНЛ
  • 08:46
    • ПСЖ нашел замену Кавани в «Монако»
  • 08:12
    • «Адмирал» не выступит в новом сезоне КХЛ
    Все новости спорта

    «Эвертон» интересуется игроками «Ювентуса» и «Реала»

    Футбол Футбол Англии АПЛ Эвертон Футбол Италии Серия A Ювентус Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Трансферы Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Эвертон» планирует вернуть в английскую Премьер-лигу двух валлийских футболистов, полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмзи и нападающего «Реала» Гарета Бэйла, сообщает 90min.com.

    Аарон Рэмзи
    Аарон Рэмзи

    По информации источника, президент «Эвертона» Фархад Мошири уверен, что новый тренер команды, Карло Анчелотти — отличный специалист, который готов вернуть клубу былую славу, но считает, что итальянскому специалисту не хватает качественных футболистов в составе.

    В связи с этим, клуб заинтересован в приобретении Аарона Рэмзи и Гарета Бэйла, которые недовольны положением в своих нынешних командах.

    29-летний Рэмзи перешел в «Ювентус» летом 2019 года на правах свободного агента, на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 24 матчах за команду в сезоне-2019/20.

    На счету 30-летнего Бэйла 3 гола и 2 результативных передачи в 18 матчах за «Реал» в сезоне-2019/20. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Выбор Кейна. От нового проекта Сульшера до обновленного трио «Барсы»
  • Вчера в 13:47
    •
  • Прогноз
  • Когда вернется футбол
  • 2.15
  • 07/04/2020 в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отдаст ли «Манагуа» лидерство?
  • ФК «Манагуа» — «Реал Эстели». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Станет ли «Зенит» чемпионом «коронавирусного сезона»?
  • Чем закончится РПЛ 2019/2020. Прогноз и ставки
  • 1.47
    •
  • «Дирианген» и «Уолтер Феррети» сыграют результативно?
  • «Дирианген» — «Уолтер Феррети». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Рой Кин Футбол Капитан пожертвовал собой и вывел «Юнайтед» в финал. О камбэке «дьяволов» в игре с «Юве»Вспоминаем об ответной игре полуфинала Лиги чемпионов сезона 1998/1999 между «Ювентусом» и «Манчестером Юнайтед» Вчера в 17:110
  • 12:10
    • Организаторы US Open не намерены переносить турнир
  • 12:00
    • Арум раскритиковал UFC за попытки организовать бой Нурмагомедов — Фергюсон
  • 11:45
    • Жиру ответил на оскорбление Бензема
    Криштиану Роналду Футбол Как коронавирус отразится на будущем РоналдуОстанется ли Криштиану в «Ювентусе»? Вчера в 06:080
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Юность» вперед в серии?
  • 2.88
    •
  • 11:33
    • Изнер: Отмена Уимблдона станет горькой пилюлей
  • 11:15
    • НХЛ продлила режим самоизоляции
  • 10:59
    • «Интер» намерен в ближайшее время согласовать переход Мертенса
    Эдинсон Кавани Футбол Трансферный дайджест. 24-30 мартаКуда перейдет бомбардир ПСЖ, переманит ли ЦСКА хавбека «Ливерпуля», расстанется ли «Баса» с молодым игроком и другие трансферные новости последних дней 30/03/2020 в 20:000
  • 10:46
    • «Реал» окончательно определился с будущим Хамеса
  • 10:28
    • Моресмо не верит в возобновление теннисного сезона
  • 09:56
    • «Милан» может усилиться форвардом «Наполи»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.71
  • Прогноз на матч Чинандега — Хувентус Манагуа
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Окоталь — Халапа
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Дирианген — Уолтер Феррети
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ФК Манагуа — Реал Эстели
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие