Экс-вратарь «Барселоны» и сборной Турции находится в критическом состоянии

Рюштю Речбер
globallookpress.com
За последние сутки состояние 46-летнего экс-игрока резко ухудшилось — он находится в критическом состоянии.
Ранее о заражении Речбера сообщила его жена Ишил.
«Мне жаль это сообщать, но мой муж Рюштю находится в больнице с диагнозом COVID-19. Мы шокированы тем, насколько быстро у него развились симптомы, хотя ранее все было в порядке», — написала Ишил на своей странице в Instagram.
46-летний Речбер является рекордсменом сборной Турции по количеству проведенных матчей — 120. 0