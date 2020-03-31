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    Экс-вратарь «Барселоны» и сборной Турции находится в критическом состоянии

    Футбол Коронавирус в спорте Фенербахче Сборная Турции
    Бывший вратарь сборной Турции, «Фенербахче» и «Барселоны» Рюштю Речбер на прошлой неделе попал в больницу из-за коронавируса, сообщает Marca.

    Рюштю Речбер
    Рюштю Речбер

    За последние сутки состояние 46-летнего экс-игрока резко ухудшилось — он находится в критическом состоянии.

    Ранее о заражении Речбера сообщила его жена Ишил.

    «Мне жаль это сообщать, но мой муж Рюштю находится в больнице с диагнозом COVID-19. Мы шокированы тем, насколько быстро у него развились симптомы, хотя ранее все было в порядке», — написала Ишил на своей странице в Instagram.

    46-летний Речбер является рекордсменом сборной Турции по количеству проведенных матчей — 120. 0

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