Гендиректор «Уфы» призвал досрочно завершить сезон

Генеральный директор «Уфы»считает, что нынешний сезон было бы правильно завершить и готовиться к новому.

«Считаю, что этот сезон надо заканчивать. Нужно уже готовиться к следующему чемпионату. Не зацикливаться на том, что надо обязательно завершать сезон. Ведь мы точно не знаем, будут ли спонсоры ждать и дальше выполнять свои обязательства. А если они в дальнейшем откажутся? Какой смысл тогда что-то возобновлять?

Возобновить чемпионат в июне? Но мы же не знаем, как будем готовить футболистов к последней части чемпионата. За какой срок это реально сделать? Если вы говорите про июнь, то, получится, что два с половиной месяца мы вообще не тренируемся. Проблема? Да. Ну вот произошел такой форс-мажор, что поделать... Проще закончить нынешний розыгрыш РПЛ и готовиться к следующему. Тем же составом.

Да. Никто не вылетает. Другое дело, надо подумать, как распределить места в еврокубках. Хотя на первый план все-таки выходит другая проблема: как сохранить всю футбольную структуру в России. Сейчас, конечно, надо сохранить жизни людей. Это даже не обсуждается. Но что потом? Как быть с футболом?», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс». 0