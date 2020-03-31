Бартомеу верит в быстрое преодоление экономического ущерба

Президент «Барселоны»рассказал, как сильно клуб пострадал экономически из-за пандемии коронавируса.

«Точно так же, как и все клубы. Но мы останемся теми, кто зарабатывает больше всех, и именно поэтому мы можем быть клубом, который платит игрокам больше всех. Мы можем делать это, потому что зарабатываем больше остальных.

Правда, что эта ситуация влияет на нас быстрее, чем на другие клубы. Топ-клубы страдают в таких условиях сильнее всего, потому что мы зависим не только от билетов и телеправ, но и от бизнес-проектов вокруг клуба, от магазинов и музеев.

Но когда пандемия коронавируса пройдет, это позволит нам восстановиться быстрее, чем остальным», — приводит слова Бартомеу Mando Deportivo. 0