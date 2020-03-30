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    АПЛ могут доиграть в летних изолированных лагерях

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    The Independent сообщает о том, что АПЛ может быть доиграна летом, но не стадионах. Руководство Премьер-лиги предлагает доиграть на закрытых тренировочных базах.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    До конца сезона осталось провести 92 поединка. Ожидается, что если инициатива будет одобрена, то матчи станут проводить каждый день. При этом их намерены транслировать по телевидению.

    Финансовую поддержку этой идеи может осуществить и правительство Англии. Власти считают, что эта идея позволит поддержать нацию в условиях карантина. Люди смогут легче переносить изоляцию из-за пандемии коронавируса.

    Напомним, что лидером первенства является «Ливерпуль», имея 25-очковый отрыв от «Манчестер Сити». Третьим идет «Лестер». 0

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