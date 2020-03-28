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    «Реал» определился с футболистами, которых готов продать

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    Мадридский «Реал» готов расстаться с рядом звездных футболистов в связи с загруженностью состава.

    Хамес Родригес
    Хамес Родригес

    Как сообщает AS, под чистку могут попасть Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Лукас Васкес и Мариано Диас. Каждый из них будет выставлен на трансфер.

    Еще четырем футболистам предстоит встреча с руководством клуба, на которой и определится их дальнейшая судьба: Марсело, Лука Модрич, Начо и Браим Диас. В отношении последнего «Реал» не хочет торопиться и планирует ограничиться арендой.

    В то же время в Мадрид планируют вернуть Мартина Эдегора и Ашрафа Хакими, которые в настоящее время выступают на правах аренды за «Реал Сосьедад» и дортмундскую «Боруссию» соответственно. 0

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