«Реал» определился с футболистами, которых готов продать

Мадридскийготов расстаться с рядом звездных футболистов в связи с загруженностью состава.

Как сообщает AS, под чистку могут попасть Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Лукас Васкес и Мариано Диас. Каждый из них будет выставлен на трансфер.

Еще четырем футболистам предстоит встреча с руководством клуба, на которой и определится их дальнейшая судьба: Марсело, Лука Модрич, Начо и Браим Диас. В отношении последнего «Реал» не хочет торопиться и планирует ограничиться арендой.

В то же время в Мадрид планируют вернуть Мартина Эдегора и Ашрафа Хакими, которые в настоящее время выступают на правах аренды за «Реал Сосьедад» и дортмундскую «Боруссию» соответственно. 0