КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Модрич растерял свой статус в «Реале»Семь вопросов, которые должен решить «Реал»
  • 12:55
    • Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон
  • 09:29
    • Драфт НХЛ-2020 из-за коронавируса может пройти по видеосвязи
  • 07:52
    • ФИФА попросит футболистов согласиться на понижение зарплаты
  • 07:00
    • «Барселона» снизила зарплату всем своим работникам
  • 00:20
    • Клубы РПЛ могут урезать зарплаты игроков на 30-50 процентов
    Все новости спорта

    Президент Футбольного союза Сербии вылечился от коронавируса

    Футбол Коронавирус в спорте Сборная Сербии
    Президент Футбольного союза Сербии Славиша Кокеза вылечились от коронавируса. Об этом сообщил глава медкомиссии ФСС доктор Милько Ристич.

    Славиша Кокеза
    Славиша Кокеза

    «Славиша Кокеза выздоровел. Я не общался с ним последние три дня, но он поправился, чувствует себя хорошо и должен быть выписан из больницы. У Марко Пантелича не было никаких симптомов, но он должен был находиться в домашней изоляции, потому что сдал положительный тест», — цитирует Ристича Kurir.

    Кокеза заразился коронавирусом 14 марта. Кроме того, положительный тест на COVID-19 сдал вице-президент ФСС Марко Пантелич.

    По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 532 253 человек. Умерших — 24072, выздоровевших — 122 627. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Влияние коронавируса может навсегда изменить футбол
  • Вчера в 07:20
    •
  • Прогноз
  • Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • 1.50
  • 31/03/2020 в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Белшина»: хозяева победят?
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Белшина». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • БАТЭ не допустит осечки в Мозыре?
  • Экспресс дня 28 марта. Прогноз и ставки
  • 4.04
    •
  • Будет ли минское дерби результативным?
  • «Минск» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Путь Юргена Клоппа: от школьных дней в Шварцвальде до статуса героя на «Энфилде»Наставник «Ливерпуля» с юных лет проявлял задатки тренера Вчера в 22:040
  • 12:41
    • Нойер может продолжить карьеру в АПЛ
  • 08:26
    • Дугласа Косту ждет наказание из-за нарушения карантина
  • 12:24
    • Президент Футбольного союза Сербии вылечился от коронавируса
    Криштиану Роналду Футбол Центурионы сборных 21 века. Топ-10 звезд международного футболаПодборка лучших футболистов сборных, которые провели за свои страны 100 или более матчей Вчера в 16:060
  • Экспресс дня

  • БАТЭ не допустит осечки в Мозыре?
  • 4.04
    •
  • 12:06
    • Защитник «Ювентуса» может оказаться в «Ман Сити»
  • 11:47
    • «Динамо» и «Локомотив» интересовались наставником «Зари»
  • 11:31
    • «Амур» продлил контракт с главным тренером
    Роналдо Футбол На пути к серебру. Бразилия — Голландия. ЧМ-1998Полуфинальный матч Чемпионата мира 1998 года был одним из самых запоминающихся в карьере великого Роналдо Вчера в 17:530
  • 11:15
    • Голкипер «Ливерпуля» может продолжить карьеру в «Герте»
  • 09:45
    • Ярошик: В будущем я готов возглавить ЦСКА
  • 09:14
    • «Самара» хочет подать заявку на вступление в Единую лигу ВТБ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.63
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.37
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Рух Брест — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Слуцк — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Минск — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  4.04
  • Экспресс дня 28 марта
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 31/03/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 31/03/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие