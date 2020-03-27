Президент Футбольного союза Сербии вылечился от коронавируса

Президент Футбольного союза Сербиивылечились от коронавируса. Об этом сообщил глава медкомиссии ФСС доктор Милько Ристич.

«Славиша Кокеза выздоровел. Я не общался с ним последние три дня, но он поправился, чувствует себя хорошо и должен быть выписан из больницы. У Марко Пантелича не было никаких симптомов, но он должен был находиться в домашней изоляции, потому что сдал положительный тест», — цитирует Ристича Kurir.

Кокеза заразился коронавирусом 14 марта. Кроме того, положительный тест на COVID-19 сдал вице-президент ФСС Марко Пантелич.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 532 253 человек. Умерших — 24072, выздоровевших — 122 627. 0