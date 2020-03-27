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    Гетце определился с новым клубом

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    Форвард дортмундской «Боруссии» Марио Гетце покинет клуб по завершении сезона, сообщает sport1.de.

    Марио Гетце
    Марио Гетце

    «Шмели» решили не подписывать с 27-летним игроком новый контракт, поэтому он станет свободным агентом.

    У чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии был вариант с переходом в «Интер», но он решил, что правильным решением будет переход в «Байер», где он намерен продолжить карьеру.

    Ранее в услугах Гетце также была заинтересована «Герта», но с уходом Юргена Клинсманна ее планы изменились.

  • Гетце намерен летом уйти из «Боруссии»
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    • Гетце выступал за «Боруссию» с 2008 по 2013 год и вернулся в дортмундскую команду в 2016 году после нескольких лет в составе мюнхенской «Баварии». 0

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