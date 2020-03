Телеканал BBC назвал лучшую футболистку 2020 года

Британский телеканал BBC назвал лауреата премии «Лучшая футболистка 2020 года». Обладателем награды стала защитник сборной Англии и «Лиона»

Второе место заняла форвард сборной Голландии и «Арсенала» Вивианн Миедема, третьей стала нападающая «Рейна» и сборной США Меган Рапино.

28-летняя Бронз получила эту награду во второй раз. Ранее она признавалась телеканалом лучшей футболисткой в 2018 году.

We're pleased to announce that the BBC Women's Footballer of the Year for 2020 is...

🌟 Lucy Bronze 🌟

Read more on why the Lyon and England full-back was chosen by the public for the second time: https://t.co/nnrx2yJpbz#bbcwfoty pic.twitter.com/hODAKwEAHK