ЦСКА отдал Нисимуру в аренду в «Вегалта Сэндай»

Японский форвард ЦСКА Такума Нисимура на правах аренды проведет остаток текущего сезона в японском «Вегалта Сэндай».

«Такума отдан в аренду до конца июня с возможностью пролонгации в клуб высшей лиги "Вегалта Сэндай", из которого он перешел в ЦСКА летом 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Нисимура перешел в ЦСКА в августе 2018 года, подписав с российским клубом четырехлетний контракт. Нападающий провел 23 матча за армейцев, забив четыре мяча.

В январе 2020 года форвард на правах аренды перешел в португальский «Портимоненсе».

В марте ЦСКА и «Портимоненсе» договорились о досрочном прекращении арендного соглашения. 0