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    ЦСКА отдал Нисимуру в аренду в «Вегалта Сэндай»

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    Японский форвард ЦСКА Такума Нисимура на правах аренды проведет остаток текущего сезона в японском «Вегалта Сэндай».

    Такума Нисимура
    Такума Нисимура

    «Такума отдан в аренду до конца июня с возможностью пролонгации в клуб высшей лиги "Вегалта Сэндай", из которого он перешел в ЦСКА летом 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

    Нисимура перешел в ЦСКА в августе 2018 года, подписав с российским клубом четырехлетний контракт. Нападающий провел 23 матча за армейцев, забив четыре мяча.

    В январе 2020 года форвард на правах аренды перешел в португальский «Портимоненсе».

    В марте ЦСКА и «Портимоненсе» договорились о досрочном прекращении арендного соглашения. 0

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