Врач сборной России: Ситуация с коронавирусом затянется до июня

Главный врач сборной Россиивысказался о пандемии коронавируса.

«Вся ситуация с коронавирусом затянется до конца мая — начала июня точно. Думаю, в июле все будет хорошо, можно будет летать, карантин снимут.

Наши сборники мне звонили, спрашивали. Было понятно, что все не просто так. Во Франции, Испании и так далее обстановка накалялась. Понимали, что это дойдет и до нас.

Когда было заседание в РПЛ, все руководители сказали, что надо останавливать. "Интер" и "Ювентус" уже сыграли без зрителей. Все помнят, чем это закончилось.

Единственное, все по-разному подходят к тренировочному процессу. Кто-то команду распустил, кто-то тренируется.

Кто-то пытался запереть команду на базе. Хотя это сомнительная мера — сотрудники же приходят и уходят.

Считаю, всем надо уходить на самоизоляцию на 10-14 дней. А после этого готовиться к самой оптимистичной дате — 24 апреля.

Но у нас с каждым разом растет количество больных. Пока под угрозой будет жизнь хотя бы одного человека, рисковать не стоит», — приводит слова Безуглова «Чемпионат» со ссылкой на программу «Футбол России» на телеканале «Россия 24». 0