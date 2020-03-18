Бывший президент «Реала» попал в реанимацию

Экс-президентпопал в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

По данным Ideal.es, Санс плохо себя чувствовал и на днях его состояние резко ухудшилось. Вследствие этого бывшего управляющего «сливочных» отвезли в больницу, где он находится в реанимационном отделении.

По мнению врачей, он мог заразиться коронавирусом COVID-19. К этому выводу специалистов склоняет пожилой возраст Санса. Ему 76 лет.

У руля «Реала» Санс пробыл 10 лет в период с 1985 по 2000 год. До 1995-го он был директором клуба, а затем на 5 лет стал президентом. 0