Черевченко прокомментировал домашнее поражение от «Рубина»

Наставник тульскогодал комментарии после матча 22-го тура РПЛ против «Рубина», в котором его команда проиграла со счётом 0:1.

«Был жесткий разговор в раздевалке. Если моментов в большинстве стало меньше, значит, не умеют играть против десятерых. Пока объяснений нет. Все будет завтра, надо проанализировать игру. Если проиграли, значит, положительных моментов нет», — сказал Черевченко в интервью каналу «Матч Премьер».

Напомним, что «пряники» выступали в большинстве с 55-й минуты после удаления игрока «Рубина» Дениса Макарова.

Стоит отметить, что «Арсенал» потерпел второе поражение подряд. Неделю назад «канониры» уступили «Оренбургу» (0:2). 0