«Атлетико» может вернуть Ансалди

Защитникможет вернуться в, сообщает Tuttosport.

Как передает источник, главный тренер мадридцев Диего Симеоне лично попросил клубных менеджеров обратиться в итальянский клуб по поводу приобретения аргентинца.

Напомним, что Кристиан уже выступал в составе «Атлетико» в сезоне-2014/15 на правах аренды из «Зенита», отыграв 11 матчей.

В нынешнем сезоне 33-летний Ансалди провел за «Торино» 21 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. 0