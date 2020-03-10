«Эйбар» — «Реал Сосьедад»: счет 1:2, обзор голов

В 24 туре Примерына выезде выиграл усо счетом 1:2.

На 16 минуте счет открыл Оярсабаль, пробив с пенальти. Через 13 минут Орельяна не смог сравнять результат, не сумев переиграть вратаря команды соперника с 11-метровой отметки.

На 75 минуте Виллиан Жозе удвоил преимущество гостей, забив с передачи Порту.

Последнее слово было за «оружейниками». Они сократили отставание на один мяч. Шарлес сумел отличиться в составе хозяев на 90 минуте.

«Реал Сосьедад» поднялся на 4 место, набрав 46 очков. «Эйбар» на 16 месте с 27 очками.