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    «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Эйбар»

    «Эйбар» — «Реал Сосьедад»: счет 1:2, обзор голов

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    В 24 туре Примеры «Реал Сосьедад» на выезде выиграл у «Эйбара» со счетом 1:2.

    Начо Монреаль
    Начо Монреаль

    На 16 минуте счет открыл Оярсабаль, пробив с пенальти. Через 13 минут Орельяна не смог сравнять результат, не сумев переиграть вратаря команды соперника с 11-метровой отметки.

    На 75 минуте Виллиан Жозе удвоил преимущество гостей, забив с передачи Порту.

    Последнее слово было за «оружейниками». Они сократили отставание на один мяч. Шарлес сумел отличиться в составе хозяев на 90 минуте.

    «Реал Сосьедад» поднялся на 4 место, набрав 46 очков. «Эйбар» на 16 месте с 27 очками.

    Примера. 24 тур
    «Эйбар» — «Реал Сосьедад» — 1:2
    Голы: 0:1 — 16, пенальти Ойарсабаль, 0:2 — 75 Виллиан Жозе, 1:2 — 90, пенальти Шарлес«Эйбар» Дмитрович, Хосе Анхель, Корреа, Бигас (Бургос, 82), Арбилья, Инуи (Кике Гонсалес, 77), Орельяна, Экспосито, Эскаланте, Альварес (Шарлес, 67), Кике Гарсия«Реал Сосьедад» Ремиро, Муньос, Ле Норман, Сальдуа, Элустондо, Мерино, Янузай (Порту, 67), Сангальи (Гевара, 62), Субельдия, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Исак, 85)Предупреждения: Бигас (15), Субельдия (28), Хосе Анхель (29), Эскаланте (35), Янузай (37)
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