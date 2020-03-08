«Челси» — «Эвертон»: счет матча 4:0, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Мейсон Маунт, Педро, Виллиан и Оливье Жиру.
«Челси» остался на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков. «Эвертон» идет 12-м с 37 очками.
АПЛ. 29-й тур
«Челси» — «Эвертон» — 4:0 (2:0)
Голы: Маунт, 14 (1:0). Педро, 21 (2:0). Виллиан, 51 (3:0). Жиру, 54 (4:0)«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Зума, Рюдигер, Баркли, Маунт (Джеймс, 60), Гилмор, Виллиан (Анджорин, 71), Педро, Жиру (Бройя, 86)«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Сидибе, М-л.Кин, Холгейт, Сигурдссон, Андре Гомеш, Дэйвис (М-з.Кин, 58), Бернард (Уолкотт, 46), Калверт-Льюин (Гордон, 76), РишарлисонПредупреждения: Андре Гомеш, 53. Зума, 82. Холгейт, 90+1