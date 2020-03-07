Новиков: Было важно одержать победу после поражения от «Спартака»

Главный тренер «Динамо»поделился впечатлениями от победы надв 21-м туре чемпионата России (1:0).

«Это была важная игра с учетом поражения от "Спартака". Ребята очень переживали, было важно одержать победу.

Вскрывать оборону из девяти футболистов всегда тяжело, рады, что одержали победу. Когда сталкиваешься с обилием игроков в обороне, очень важен гол.

Мы забили первый мяч, но ВАР показал, что был офсайд. Мы разозлились и все-таки забили гол. Не помню у соперников опасных моментов, мы же могли забить второй мяч.

Позиция Рауша? Мы требуем от ребят импровизации. Костя неплохо двигался, хорошо открывался, порадовал своей игрой», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0