«Ницца» — «Монако»: счет матча 2:1, обзор голов

одержала победу надв домашнем матче 28-го тура французской Лиги 1.

Встреча, которая прошла на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счетом 2:1.

«Монегаски» вышли вперед на 32-й минуте, когда точный удар нанес Виссам Бен-Йеддер.

Хозяева отыгрались на 59-й минуте усилиями Каспера Дольберга. В компенсированное время второго тайма датчанин оформил дубль, принеся своей команде победу.

За четыре минуты до конца основного времени «Монако» остался в меньшинстве из-за удаления Стевана Йоветича.

Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и запомнился ударом в перекладину на последних минутах матча.

В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает девятое место (40 очков), а «Ницца» — шестое (41 очко).

Другие результаты:

«Анже» — «Нант» — 2:0

«Дижон» — «Тулуза» — 2:1

«Метц» — «Ним» — 2:1

«Реймс» — «Брест» — 1:0 0