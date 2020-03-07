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    «Ницца» вырвала победу у «Монако» благодаря дублю Дольберга

    «Ницца» — «Монако»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Ницца» одержала победу над «Монако» в домашнем матче 28-го тура французской Лиги 1.

    Футболисты «Монако»
    Футболисты «Монако»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счетом 2:1.

    «Монегаски» вышли вперед на 32-й минуте, когда точный удар нанес Виссам Бен-Йеддер.

    Хозяева отыгрались на 59-й минуте усилиями Каспера Дольберга. В компенсированное время второго тайма датчанин оформил дубль, принеся своей команде победу.

    За четыре минуты до конца основного времени «Монако» остался в меньшинстве из-за удаления Стевана Йоветича.

    Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и запомнился ударом в перекладину на последних минутах матча.

    В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает девятое место (40 очков), а «Ницца» — шестое (41 очко).

    Другие результаты:

    «Анже» — «Нант» — 2:0
    «Дижон» — «Тулуза» — 2:1
    «Метц» — «Ним» — 2:1
    «Реймс» — «Брест» — 1:0 0

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