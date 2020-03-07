«Ницца» — «Монако»: счет матча 2:1, обзор голов

Встреча, которая прошла на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счетом 2:1.
«Монегаски» вышли вперед на 32-й минуте, когда точный удар нанес Виссам Бен-Йеддер.
Хозяева отыгрались на 59-й минуте усилиями Каспера Дольберга. В компенсированное время второго тайма датчанин оформил дубль, принеся своей команде победу.
За четыре минуты до конца основного времени «Монако» остался в меньшинстве из-за удаления Стевана Йоветича.
Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и запомнился ударом в перекладину на последних минутах матча.
В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает девятое место (40 очков), а «Ницца» — шестое (41 очко).
Другие результаты:
«Анже» — «Нант» — 2:0
«Дижон» — «Тулуза» — 2:1
«Метц» — «Ним» — 2:1
«Реймс» — «Брест» — 1:0 0