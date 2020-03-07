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    «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Бернли»

    «Бернли» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Бернли» (1:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

    «Тоттенхэм»
    «Тоттенхэм»

    Счет в матче был открыт на 13-й минуте — отличился новозеландский хавбек Крис Вуд. «Шпоры» отыгрались на 50-й минуте — Деле Алли реализовал пенальти.

    «Тоттенхэм» набрал 41 очко и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, «Бернли» с 39 очками занимается десятое место.

    В следующем туре «Тоттенхэм» на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Бернли» в гостях встретится с «Манчестер Сити».

    АПЛ. 29-й тур
    «Бернли» — «Тоттенхэм» — 1:1 (1:0)
    Голы: Вуд, 13 (1:0). Алли, 50 — с пенальти (1:1)«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик (Леннон, 89), Родригес (Выдра, 68), Вуд, Макнейл«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Дайер, Алли, Ндомбеле (Ло Сельсо, 46), Скипп (Лукас Моура, 46), Ламела (Орье, 78), БергвайнПредупреждения: Ламела, 19. Тэйлор, 51. Санчес, 56. Тарковски, 57. Корк, 59. Хендрик, 76. Бергвайн, 78. Ло Сельсо, 90+2. Уэствуд, 90+3
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