«Бернли» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:1, обзор голов

Лондонскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте — отличился новозеландский хавбек Крис Вуд. «Шпоры» отыгрались на 50-й минуте — Деле Алли реализовал пенальти.

«Тоттенхэм» набрал 41 очко и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, «Бернли» с 39 очками занимается десятое место.

В следующем туре «Тоттенхэм» на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Бернли» в гостях встретится с «Манчестер Сити».