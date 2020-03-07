«Бернли» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 13-й минуте — отличился новозеландский хавбек Крис Вуд. «Шпоры» отыгрались на 50-й минуте — Деле Алли реализовал пенальти.
«Тоттенхэм» набрал 41 очко и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, «Бернли» с 39 очками занимается десятое место.
В следующем туре «Тоттенхэм» на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Бернли» в гостях встретится с «Манчестер Сити».
АПЛ. 29-й тур
«Бернли» — «Тоттенхэм» — 1:1 (1:0)
Голы: Вуд, 13 (1:0). Алли, 50 — с пенальти (1:1)«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик (Леннон, 89), Родригес (Выдра, 68), Вуд, Макнейл«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Дайер, Алли, Ндомбеле (Ло Сельсо, 46), Скипп (Лукас Моура, 46), Ламела (Орье, 78), БергвайнПредупреждения: Ламела, 19. Тэйлор, 51. Санчес, 56. Тарковски, 57. Корк, 59. Хендрик, 76. Бергвайн, 78. Ло Сельсо, 90+2. Уэствуд, 90+3