«Шинник» компенсирует часть расходов «Уралу» и РФС после переноса кубкового матча

«Шинник» компенсирует часть расходов «Уралу» и РФС после отмены матча 1/4 финала Кубка России, сообщает официальный сайт РФС.

Встреча была перенесена из-за неудовлетворительного состояния газона в Ярославле.

Екатеринбургский клуб также будет добиваться компенсации для болельщиков, отправившихся на выезд.

«Уважаемые болельщики! Футбольный клуб "Урал" просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации с переносом матча против "Шинника", которая случилась не по вине нашего клуба.

"Урал" собирается обратиться в РФС и другие инстанции по вопросу компенсации затрат, которые понесли болельщики "Урала", отправившиеся в Ярославль поддержать нашу команду.

Впрочем, при любом решении, "Урал" поддержит своих болельщиков, которые зря отправились в Ярославль, и предложит поклонникам команды различные способы компенсации этой неудачной поездки, вплоть до бесплатного трансфера на другие выездные игры.

Подробная информация на этот счет появится позже», — говорится в заявлении клуба. 0