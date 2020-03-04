ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Уотфорд»Ярчайшие победы и крупнейшие поражения. В АПЛ не забивали больше 9 голов за игру
  • 19:10
    • «Спартак» и ЦСКА огласили составы на столичное дерби
  • 14:49
    • Матч Кубка России перенесен из-за неудовлетворительного состояния поля
  • 17:22
    • Назначен новый главный тренер сборной России по гандболу
  • 17:12
    • Неймар — приоритетная цель «Барселоны» на лето
  • 16:03
    • Подтвердился перенос матча «Наполи» — «Интер»
    Все новости спорта

    «Шинник» компенсирует часть расходов «Уралу» и РФС после переноса кубкового матча

    Футбол Кубок России Футбол России Шинник Урал Между тем Болельщики
    «Шинник» компенсирует часть расходов «Уралу» и РФС после отмены матча 1/4 финала Кубка России, сообщает официальный сайт РФС.

    Газон стадиона в Ярославле
    Газон стадиона в Ярославле

    Встреча была перенесена из-за неудовлетворительного состояния газона в Ярославле.

    Екатеринбургский клуб также будет добиваться компенсации для болельщиков, отправившихся на выезд.

    «Уважаемые болельщики! Футбольный клуб "Урал" просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации с переносом матча против "Шинника", которая случилась не по вине нашего клуба.

    "Урал" собирается обратиться в РФС и другие инстанции по вопросу компенсации затрат, которые понесли болельщики "Урала", отправившиеся в Ярославль поддержать нашу команду.

    Впрочем, при любом решении, "Урал" поддержит своих болельщиков, которые зря отправились в Ярославль, и предложит поклонникам команды различные способы компенсации этой неудачной поездки, вплоть до бесплатного трансфера на другие выездные игры.

  • Матч Кубка России перенесен из-за неудовлетворительного состояния поля
  • Читайте по теме

    • Подробная информация на этот счет появится позже», — говорится в заявлении клуба. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сетьен утонул в прагматизме Вальверде. «Барселоне» может понадобиться новый тренер
  • Вчера в 23:56
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — ЦСКА
  • 1.75
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выбьют ли армейцы «Спартак» из борьбы за Кубок России?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Зенит» не избежит нервотрепки в Грозном?
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.51
    •
  • Выбьет ли «Лион» парижских гостей из Кубка Франции?
  • «Лион» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Питтсбург» Хоккей НХЛ. Четыре очка Малкина и 25 сэйвов ХудобинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 марта 09:090
  • 17:51
    • «Шинник» компенсирует часть расходов «Уралу» и РФС после переноса кубкового матча
  • 17:35
    • Дзюба и Азмун не сыграют с «Ахматом»
  • 15:53
    • Иванов возмущен переносом матча с «Шинником»
    Эдди Нкетиа Футбол «Арсенал» не споткнулся на «Портсмуте». Пять выводов после кубковой баталии«Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии Вчера в 13:540
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «МЮ» свой путь в Кубке Англии?
  • 2.32
    •
  • 15:34
    • Министр спорта РФ вошел в состав попечительского совета РФС
  • 12:54
    • Мостовой считает «Спартак» фаворитом в игре с ЦСКА
  • 12:38
    • Гусев: Надеюсь, ЦСКА обыграет «Спартак»
    СКА — «Витязь» Хоккей КХЛ. «Магнитка» сравняла счет против «Барыса», СКА обыграл «Витязь»Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина Вчера в 22:300
  • 11:54
    • Кейн летом может уйти из «Тоттенхэма»
  • 11:05
    • Ракитич близок к переходу в «Атлетико»
  • 09:57
    • Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет при аншлаге
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.62
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Байер — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лестер — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.42
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Мирандес — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие