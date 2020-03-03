Роналду отправился в Португалию накануне матча с «Миланом» из-за инсульта у матери

Нападающийпокинул Турин и вылетел в Португалию в связи с инсультом у его матери

По данным Mais Futebol, 65-летняя мать футболиста перенесла инсульт. Она была в экстренном порядке госпитализирована в больницу в Фуншале ранним утром 3 марта. Врачам пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Сейчас ее состояние стабильно, она находится в сознании.

Роналду вылетел в Португалию, чтобы навестить мать в больнице вечером 3 марта.

Напомним 4 марта «Ювентусу» предстоит провести ответный матч 1/2 финала Кубка Италии против «Милана». В первой встрече соперники сыграли вничью — 1:1. 0