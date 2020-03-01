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    «Тоттенхэм» дома проиграл «Вулверхэмптону»

    «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: счет матча 2:3, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» (2:3) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче открыли хозяева — на 13-й минуте отличился Стивен Бергвейн. «Волки» отыгрались на 27-й минуте, благодаря голу Мэтта Доэрти, но Серж Орье перед перерывом вновь вывел «Шпоры» вперед.

    Во второй половине матча мячи за «Вулверхэмптон» забили Диого Жота (57-я минута) и Рауль Хименес (73).

    После этого матча команда Жозе Моуринью опустилась на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 40 очков. «Вулверхэмптон» идет 6-м с 42 очками.

    АПЛ. 28-й тур
    «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» — 2:3 (2:1)
    Голы: Бергвайн, 13 (1:0). Доэрти, 27 (1:1). Орье, 45 (2:1). Жота, 57 (2:2). Хименес, 73 (2:3)«Тоттенхэм»: Гассанига, Орье (Фернандеш, 82), Дэйвис (Пэрротт, 90+1), Санчес, Танганга (Ндомбеле, 76), Уинкс, Дайер, Алли, Ло Сельсо, Лукас Моура, Бергвайн«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Коади, Винагре, Жоау Моутинью, Невеш, Саисс, Хименес (Поденсе, 90+2), Траоре (Педру Нету, 74), Жота (Дендонкер, 79)Предупреждения: Ло Сельсо, 59. Боли, 71. Дэйвис, 84. Уинкс, 84. Дендонкер, 90+5
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